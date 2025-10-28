Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 101,60 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 101,60 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 101,10 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,20 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 46.625 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2024 Kursverluste bis auf 78,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 22,54 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 117,85 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Scout24 die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy für Scout24-Aktie

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen