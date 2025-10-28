DAX24.292 -0,1%Est505.707 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 -2,1%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.058 +0,1%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,83 -1,4%Gold3.926 -1,6%
Kursverlauf

Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Dienstagmittag ins Minus

28.10.25 12:04 Uhr
Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Dienstagmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 101,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
101,50 EUR -0,70 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 101,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 101,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.600 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 21,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,70 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 22,16 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,48 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 117,85 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
