Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag in Grün

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 236,80 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 236,80 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 237,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 235,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 316.109 Stück.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,33 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,33 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 234,78 EUR aus.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,51 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

