Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Vormittag stärker

Siemens im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 247,55 EUR.

Das Papier von Siemens legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 247,55 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 247,65 EUR aus. Mit einem Wert von 247,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 35.848 Siemens-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 247,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 0,04 Prozent zulegen. Bei 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,41 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,39 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 238,11 EUR.

Am 07.08.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 19,38 Mrd. EUR gegenüber 18,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

September 2025: So schätzen Analysten die Siemens-Aktie ein

Fraport-Aktie fester: Terminal 3 öffnet am 22. April 2026

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 5 Jahren abgeworfen