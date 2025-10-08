DAX24.562 +0,7%Est505.636 +0,4%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.818 +1,5%Euro1,1633 -0,2%Öl66,13 +0,6%Gold4.035 +1,3%
Notierung im Blick

Siemens Aktie News: Siemens legt am Mittag zu

08.10.25 12:08 Uhr
Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 243,05 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 243,05 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 243,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 241,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132.869 Siemens-Aktien.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 0,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 33,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,37 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 238,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.11.2025 gerechnet. Siemens dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

