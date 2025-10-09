Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 11:49 Uhr 1,2 Prozent. Bei 248,70 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 247,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181.923 Siemens-Aktien.
Bei 248,70 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 0,16 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 34,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,39 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 238,11 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 18,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Siemens die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,71 EUR je Aktie.
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.2025
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
