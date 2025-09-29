Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 226,50 EUR.
Um 15:52 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 226,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 228,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 314.783 Stück.
Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 162,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 39,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,38 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 238,11 EUR.
Siemens veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,51 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18,90 Mrd. EUR eingefahren.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.
In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
