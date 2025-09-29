DAX23.881 +0,6%ESt505.526 +0,4%Top 10 Crypto15,53 ±0,0%Dow46.119 -0,4%Nas22.525 -0,3%Bitcoin96.393 -1,1%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,06 -0,9%Gold3.840 +0,2%
Aktienkurs im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

30.09.25 16:10 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 226,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
229,30 EUR 3,30 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 226,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 228,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 314.783 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 162,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 39,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,38 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 238,11 EUR.

Siemens veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,51 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18,90 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt

Siemens-Aktie sichtlich auf Erholungskurs: Viertes Quartal wohl recht ordentlich

Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
