Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 46,63 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 46,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 99.927 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 25,41 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,62 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,08 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,41 Prozent auf 5,66 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

