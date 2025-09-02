Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Mittwochvormittag Boden gut

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 46,68 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 46,68 EUR. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,77 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.256 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,41 Prozent auf 5,66 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,42 EUR je Aktie belaufen.

