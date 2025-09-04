DAX23.585 -0,8%ESt505.310 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.314 -0,7%Nas21.633 -0,3%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1727 +0,7%Öl65,40 -2,2%Gold3.585 +1,1%
Aktienentwicklung

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Freitagnachmittag

05.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 47,43 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
47,34 EUR 0,06 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 47,43 EUR nach oben. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,53 EUR zu. Bei 47,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.655 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 18,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (41,21 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,08 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,29 EUR.

Am 30.07.2025 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 5,66 Mrd. EUR gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren eingebracht

August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Siemens Healthineers-Aktie

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
26.05.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen