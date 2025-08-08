Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Montagmittag tiefer
Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 46,34 EUR.
Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 46,34 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,75 EUR. Bisher wurden heute 62.241 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Gewinne von 26,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,21 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 11,07 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,29 EUR angegeben.
Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,66 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,42 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Am 05.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
05.08.2025
Siemens Healthineers Kaufen
DZ BANK
31.07.2025
Siemens Healthineers Buy
Deutsche Bank AG
31.07.2025
Siemens Healthineers Overweight
JP Morgan Chase & Co.
30.07.2025
Siemens Healthineers Buy
Jefferies & Company Inc.
30.07.2025
Siemens Healthineers Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
