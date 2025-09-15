Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 47,74 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 47,74 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 47,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,77 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.962 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 18,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (41,21 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.07.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 5,66 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,42 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,42 EUR je Aktie.

