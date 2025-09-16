Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 47,75 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 47,75 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,77 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.738 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 22,47 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,70 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,08 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,29 EUR.

Am 30.07.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,41 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,42 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

