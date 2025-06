Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 36,88 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 36,88 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 36,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 960 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,10 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 114,48 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,00 EUR ab. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 15,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,132 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,17 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 345,80 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 343,50 Mio. EUR umgesetzt.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,566 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Siltronic-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

Infineon, AIXTRON & Co.: Halbleiter-Aktien steigen - NVIDIA beflügelt den Sektor