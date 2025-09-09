DAX23.768 +0,2%ESt505.388 +0,4%Top 10 Crypto15,79 +2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.986 +0,7%Euro1,1703 -0,1%Öl66,92 +0,6%Gold3.656 +0,8%
Siltronic im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag ohne große Veränderung

10.09.25 12:05 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 33,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
33,66 EUR 0,18 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die Siltronic-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 33,44 EUR. Bei 33,94 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,32 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,38 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.143 Stück gehandelt.

Am 11.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 115,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (32,00 EUR). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 4,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 46,00 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,698 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

