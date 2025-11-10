Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Montagnachmittag Boden gut

Kurs der Siltronic

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 47,30 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 47,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 48,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.711 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,75 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,55 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 31,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 32,98 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,089 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,00 EUR aus.

Am 28.10.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,95 Prozent zurück. Hier wurden 300,30 Mio. EUR gegenüber 357,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siltronic am 12.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,527 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic: Wo ist der nächste Halt?

Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siltronic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen