Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 47,32 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 4,0 Prozent auf 47,32 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 47,54 EUR. Bei 47,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 7.302 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,75 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 23,37 Prozent niedriger. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,01 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,089 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 28.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,95 Prozent auf 300,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,527 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

