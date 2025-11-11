Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 44,88 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 44,88 EUR ab. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 44,00 EUR. Bei 46,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.351 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 61,75 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 37,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (31,70 EUR). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 29,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,089 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 28.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,95 Prozent auf 300,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 357,30 Mio. EUR umgesetzt.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2027 erwartet.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,527 EUR einfahren.

