Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag mit Verlusten
Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 45,22 EUR ab.
Um 11:45 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 45,22 EUR ab. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 45,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.662 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 61,75 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 36,55 Prozent zulegen. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 42,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,089 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 53,00 EUR angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 28.10.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 0,60 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 300,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 357,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.03.2027.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,527 EUR je Siltronic-Aktie stehen.
Analysen zu Siltronic AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|28.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.2025
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.02.2025
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|28.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|04.07.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
