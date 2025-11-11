DAX23.982 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.143 +0,7%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Kursverlauf

Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

11.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 45,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
45,68 EUR -0,72 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 45,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 45,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,18 EUR. Zuletzt wechselten 3.125 Siltronic-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Bei einem Wert von 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 30,79 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,089 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 53,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 28.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 300,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.03.2027.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,527 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
