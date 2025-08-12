Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 36,10 EUR zu.

Das Papier von Siltronic konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 36,10 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.175 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 76,50 EUR markierte der Titel am 21.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 52,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 32,00 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 12,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

