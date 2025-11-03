SMA Solar Aktie News: SMA Solar reagiert am Montagvormittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 26,12 EUR.
Die SMA Solar-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 26,12 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SMA Solar-Aktie bisher bei 26,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.228 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Bei 27,52 EUR erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 5,09 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,94 EUR am 14.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.
Am 07.08.2025 äußerte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -3,470 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
