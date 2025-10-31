SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Abschlägen

Blick auf SMA Solar-Kurs

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SMA Solar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 26,14 EUR ab.

Um 11:41 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 26,14 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die SMA Solar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,82 EUR aus. Bei 26,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 23.259 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei 27,52 EUR markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 5,28 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 10,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 138,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 20,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,470 EUR je SMA Solar-Aktie.

