SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 26,74 EUR abwärts.

Die SMA Solar-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 26,74 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 26,46 EUR. Mit einem Wert von 26,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 67.891 Stück.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 2,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 59,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 20,00 EUR.

Am 07.08.2025 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -1,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 357,15 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 397,55 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -3,470 EUR je Aktie aus.

