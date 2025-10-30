DAX24.115 ±-0,0%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.781 -0,7%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1564 -0,4%Öl64,91 ±0,0%Gold3.997 +1,3%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 SAP 716460
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
So entwickelt sich SMA Solar

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag schwächer

30.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 26,74 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
26,84 EUR 0,32 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SMA Solar-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 26,74 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 26,46 EUR. Mit einem Wert von 26,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 67.891 Stück.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 2,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 59,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 20,00 EUR.

Am 07.08.2025 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -1,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 357,15 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 397,55 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -3,470 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu SMA Solar AG

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

