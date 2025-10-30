SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 26,72 EUR ab.
Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:42 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 26,72 EUR abwärts. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,46 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,82 EUR. Bisher wurden heute 42.591 SMA Solar-Aktien gehandelt.
Bei 27,52 EUR erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 2,99 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 59,06 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die SMA Solar-Aktie im Durchschnitt mit 20,00 EUR.
Am 07.08.2025 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -1,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 357,15 Mio. EUR, gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,16 Prozent präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Verlust von -3,470 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
