SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagvormittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 26,46 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die SMA Solar-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 26,46 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 26,46 EUR. Bei 26,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.722 SMA Solar-Aktien.
Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,52 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,01 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 EUR an.
SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SMA Solar ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,16 Prozent zurück. Hier wurden 357,15 Mio. EUR gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,470 EUR einfahren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
SMA Solar-Aktie erreicht höchsten Kurs seit Juli 2024
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor einem Jahr verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Nachrichten zu SMA Solar AG
Analysen zu SMA Solar AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen