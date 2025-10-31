SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Blick auf SMA Solar-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 26,46 EUR ab.

Die SMA Solar-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 26,46 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 26,46 EUR. Bei 26,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.722 SMA Solar-Aktien.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,52 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,01 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 EUR an.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SMA Solar ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,16 Prozent zurück. Hier wurden 357,15 Mio. EUR gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,470 EUR einfahren.

