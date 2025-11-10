DAX23.950 +1,6%Est505.656 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1559 ±0,0%Öl63,72 ±0,0%Gold4.083 +2,1%
SMA Solar im Fokus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Montagmittag an Boden

10.11.25 12:04 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Montagmittag an Boden

Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 28,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
28,76 EUR 0,80 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:42 Uhr wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 28,64 EUR nach oben. Bei 29,00 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 28,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.398 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,26 EUR erreichte der Titel am 07.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,16 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,94 EUR am 14.11.2024. Mit Abgaben von 61,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,00 EUR an.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,15 Mio. EUR – eine Minderung von 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 397,55 Mio. EUR eingefahren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,470 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

