SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Kursplus
Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 28,82 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:37 Uhr 1,2 Prozent auf 28,82 EUR. Kurzfristig markierte die SMA Solar-Aktie bei 29,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 28,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 73.068 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 29,26 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 1,53 Prozent zulegen. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,04 Prozent.
Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.
Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
2025 dürfte SMA Solar einen Verlust von -3,470 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
