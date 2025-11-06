SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 28,16 EUR nach oben.

Um 11:41 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 28,16 EUR. Bei 28,80 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 71.664 Aktien.

Am 06.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,80 EUR an. 2,27 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,15 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die SMA Solar-Aktie im Durchschnitt mit 20,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,15 Mio. EUR – eine Minderung von 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 397,55 Mio. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Verlust von -3,470 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

