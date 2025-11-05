SMA Solar Aktie News: SMA Solar macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SMA Solar zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 26,10 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die SMA Solar-Aktie bis auf 26,22 EUR zu. Bei 25,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 72.049 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 27,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 5,44 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Mit einem Kursverlust von 58,08 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 20,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 07.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -3,470 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

