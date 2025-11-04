SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Dienstagmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 25,70 EUR.

Die SMA Solar-Aktie musste um 11:43 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 25,70 EUR. Bei 25,34 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.115 SMA Solar-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 27,52 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 7,08 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 57,43 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 EUR an.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -3,470 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

