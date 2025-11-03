SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Montagmittag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Zuletzt wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 26,40 EUR nach oben.

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 26,40 EUR. In der Spitze gewann die SMA Solar-Aktie bis auf 26,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20.775 SMA Solar-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,52 EUR) erklomm das Papier am 29.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,24 Prozent. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 58,56 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 EUR.

SMA Solar gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,15 Mio. EUR – eine Minderung von 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 397,55 Mio. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Verlust von -3,470 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

