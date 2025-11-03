SMA Solar Aktie News: SMA Solar legt am Montagnachmittag zu

SMA Solar im Fokus

Die Aktie von SMA Solar zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 26,36 EUR.

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 26,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 26,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.803 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR im Vergleich zu 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -3,470 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

