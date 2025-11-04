SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagvormittag schwächer

So bewegt sich SMA Solar

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 25,44 EUR.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 25,44 EUR. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 25,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,90 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.107 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,52 EUR) erklomm das Papier am 29.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 57,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 397,55 Mio. EUR gelegen.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -3,470 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

