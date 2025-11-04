DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.534 -1,3%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,49 -0,5%Gold3.966 -0,9%
SMA Solar im Fokus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar büßt am Dienstagnachmittag ein

04.11.25 16:08 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar büßt am Dienstagnachmittag ein

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 26,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
25,78 EUR -0,70 EUR -2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SMA Solar-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 26,02 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 25,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 62.235 Stück.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 5,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 137,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

Am 07.08.2025 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,45 EUR erwirtschaftet worden. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -3,470 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei SMA Solar-Aktie

SMA Solar: Spannende Spekulation vor Neunmonatsbericht

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

mehr Analysen