SMA Solar Aktie News: SMA Solar legt am Donnerstagvormittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 27,36 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Bei 27,50 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 27,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.864 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 60,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 20,00 EUR.

SMA Solar gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,45 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -3,470 EUR je Aktie aus.

