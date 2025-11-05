DAX23.827 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,19 -0,3%Gold3.964 +0,8%
Aktienkurs aktuell

SMA Solar Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von SMA Solar

05.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 25,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
25,62 EUR -0,16 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SMA Solar befand sich um 11:39 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 25,94 EUR ab. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 25,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.112 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,52 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,83 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --3,470 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei SMA Solar-Aktie

SMA Solar: Spannende Spekulation vor Neunmonatsbericht

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren.

Nachrichten zu SMA Solar AG

Analysen zu SMA Solar AG

27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

