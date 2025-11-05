SMA Solar Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von SMA Solar

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 25,94 EUR.

Das Papier von SMA Solar befand sich um 11:39 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 25,94 EUR ab. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 25,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.112 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,52 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,83 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --3,470 EUR je SMA Solar-Aktie.

