SMA Solar Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von SMA Solar

Kursverlauf

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 25,34 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 25,34 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 25,14 EUR. Bei 25,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.535 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,52 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,60 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,94 EUR am 14.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 56,83 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,00 EUR an.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 397,55 Mio. EUR gelegen.

Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,470 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei SMA Solar-Aktie

SMA Solar: Spannende Spekulation vor Neunmonatsbericht

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht