SMA Solar Aktie News: SMA Solar reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 28,12 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 28,12 EUR. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,80 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 117.378 SMA Solar-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 28,80 EUR erreichte der Titel am 06.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 2,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,10 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 EUR je SMA Solar-Aktie aus.
Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,45 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 397,55 Mio. EUR umgesetzt.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -3,470 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei SMA Solar-Aktie
SMA Solar: Spannende Spekulation vor Neunmonatsbericht
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Nachrichten zu SMA Solar AG
Analysen zu SMA Solar AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen