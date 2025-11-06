SMA Solar Aktie News: SMA Solar reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

So bewegt sich SMA Solar

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 28,12 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 28,12 EUR. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,80 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 117.378 SMA Solar-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,80 EUR erreichte der Titel am 06.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 2,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,10 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 EUR je SMA Solar-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,45 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 397,55 Mio. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -3,470 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

