SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 27,90 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 27,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 27,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 118.006 SMA Solar-Aktien.

Bei 29,26 EUR markierte der Titel am 07.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 4,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 60,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

Am 07.08.2025 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Verlust von -3,470 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

