SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von SMA Solar zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 23,58 EUR zu.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:47 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 23,58 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,26 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.636 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,88 EUR) erklomm das Papier am 04.07.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 5,23 Prozent niedriger. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,60 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 18,00 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 397,55 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 357,15 Mio. EUR.

Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,865 EUR einfahren.

