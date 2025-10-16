SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 23,76 EUR.
Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 23,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bei 23,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.462 SMA Solar-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,96 Prozent.
Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,00 EUR.
Am 07.08.2025 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 357,15 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
2025 dürfte SMA Solar einen Verlust von -2,865 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
SMA Solar: Hohe Volatilität dürfte sich fortsetzen
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verloren
SMA Solar-Aktie dennoch höher: Hunderte Stellen werden gestrichen
