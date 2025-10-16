SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SMA Solar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 23,36 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 23,36 EUR. In der Spitze büßte die SMA Solar-Aktie bis auf 22,76 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.740 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,94 EUR am 14.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 53,17 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

2025 dürfte SMA Solar einen Verlust von -2,865 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

