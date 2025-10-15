SMA Solar Aktie News: SMA Solar legt am Vormittag zu

Kurs der SMA Solar

Die Aktie von SMA Solar zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die SMA Solar-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 23,24 EUR.

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 23,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 23,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,98 EUR. Bisher wurden heute 2.818 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 24,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2025). Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 6,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,00 EUR je SMA Solar-Aktie an.

Am 07.08.2025 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 357,15 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -2,865 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

