Kurs der SMA Solar

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

14.10.25 09:22 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 22,78 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
23,08 EUR 0,20 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SMA Solar-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 22,78 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 22,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,90 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 3.321 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 51,98 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -2,865 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
