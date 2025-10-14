SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 22,90 EUR ab.

Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:34 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 22,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 22,50 EUR. Mit einem Wert von 22,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 31.128 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 7,96 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,23 Prozent.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,865 EUR einfahren.

