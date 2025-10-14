SMA Solar Aktie News: SMA Solar verliert am Dienstagnachmittag

Kurs der SMA Solar

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 22,56 EUR abwärts.

Um 15:50 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 22,56 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die SMA Solar-Aktie bis auf 22,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.716 SMA Solar-Aktien.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 9,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 10,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 106,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SMA Solar ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,865 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

