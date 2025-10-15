AKTIEN IM FOKUS: Luxuswerte dank LVMH im Höhenflug - Hoffnung auf Trendwende
Werte in diesem Artikel
PARIS (dpa-AFX) - Luxuswerte haben im frühen Handel am Mittwoch massive Gewinne verzeichnet. Dank starker Zahlen von LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) ging es deutlich nach oben. Während LVMH um 13,4 Prozent kletterten, gewannen Kering 6,8 Prozent und Hermes (Hermès (Hermes International)) 7,2 Prozent. Mit den Gewinnen erhielten die Kurse, die bereits in den Vormonaten teilweise deutlich zugelegt hatten, neuen Schub.
Nach einem schwachen ersten Halbjahr hatte LVMH im dritten Quartal wieder Tritt gefasst. Während das Geschäft in der umsatzstärksten Sparte mit Mode und Lederwaren nicht ganz so stark zurückging wie von Experten befürchtet, verzeichneten alle anderen Sparten Zuwächse.
Die Analysten von Berenberg sprachen von anhaltenden Verbesserungen im Bereich Mode und Lederwaren. Auf dem wichtigen chinesischen Markt gewinne die Erholung nach und nach an Schwung. Dies sei eine gute Nachricht für den gesamten Sektor. Die Experten von RBC äußerten sich zuversichtlich für eine Erholung des Luxussektors im nächsten Jahr. LVMH biete ein günstiges Chance-/Risiko-Profil, um daran zu partizipieren./mf/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hermès (Hermes International)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hermès (Hermes International)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
|04.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2015
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.2015
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.2014
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.2009
|LVMH verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.2009
|LVMH reduzieren
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen