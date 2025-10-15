DAX24.280 +0,2%Est505.631 +1,4%MSCI World4.291 +0,3%Top 10 Crypto15,48 +0,5%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.802 -0,8%Euro1,1635 +0,2%Öl62,23 -0,1%Gold4.192 +1,2%
AKTIEN IM FOKUS: Luxuswerte dank LVMH im Höhenflug - Hoffnung auf Trendwende

15.10.25 10:02 Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Luxuswerte haben im frühen Handel am Mittwoch massive Gewinne verzeichnet. Dank starker Zahlen von LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) ging es deutlich nach oben. Während LVMH um 13,4 Prozent kletterten, gewannen Kering 6,8 Prozent und Hermes (Hermès (Hermes International)) 7,2 Prozent. Mit den Gewinnen erhielten die Kurse, die bereits in den Vormonaten teilweise deutlich zugelegt hatten, neuen Schub.

Nach einem schwachen ersten Halbjahr hatte LVMH im dritten Quartal wieder Tritt gefasst. Während das Geschäft in der umsatzstärksten Sparte mit Mode und Lederwaren nicht ganz so stark zurückging wie von Experten befürchtet, verzeichneten alle anderen Sparten Zuwächse.

Die Analysten von Berenberg sprachen von anhaltenden Verbesserungen im Bereich Mode und Lederwaren. Auf dem wichtigen chinesischen Markt gewinne die Erholung nach und nach an Schwung. Dies sei eine gute Nachricht für den gesamten Sektor. Die Experten von RBC äußerten sich zuversichtlich für eine Erholung des Luxussektors im nächsten Jahr. LVMH biete ein günstiges Chance-/Risiko-Profil, um daran zu partizipieren./mf/stk

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

