Kursentwicklung

SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

15.10.25 16:08 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 23,50 EUR.

Aktien
SMA Solar AG
23,86 EUR 0,96 EUR 4,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 23,50 EUR nach oben. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,32 EUR aus. Bei 22,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 193.780 SMA Solar-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,94 EUR am 14.11.2024. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 114,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,00 EUR.

SMA Solar gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -2,865 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

