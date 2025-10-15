DAX24.229 ±-0,0%Est505.620 +1,2%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,41 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1623 +0,1%Öl62,41 +0,2%Gold4.197 +1,3%
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Notierung im Fokus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Mittwochmittag an Boden

15.10.25 12:04 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 23,66 EUR zu.

Um 11:44 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 23,66 EUR. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,78 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,98 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 53.787 Aktien.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 24,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 5,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,00 EUR.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent verringert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,865 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

